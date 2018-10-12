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Добыча нефти в мире побила новый рекорд

Добыча нефти в мире побила новый рекорд

В третьем квартале 2018 года объем мирового предложения нефти достиг 100,3 млн баррелей в сутки, а добыча “черного золота” и углеводородов достигла рекордных значений.

Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства International Energy Agency (IEA).

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В документе агентства отмечается, что показатель, включающий в себя добычу нефти, газоконденсатной жидкости и биотоплива, а также переработку сырья, на 2,3 млн баррелей превысил показатель аналогичного периода прошлого года, и на 1,3 млн – результат за предыдущий квартал.

По прогнозам IEА, страны, не входящие в ОПЕК, увеличат объем добычи нефти в 2019 году еще на 1,7 млн баррелей в сутки.

Увеличение добычи нефти со второго квартала происходило преимущественно в государствах-членах ОПЕК – за этот период картель нарастил производственные объемы на 500 тыс. баррелей в сутки, в то время как в США добыча возросла на 400 тыс. Согласно результатам отчета, производство биотоплива также выросло на 300 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущим кварталом.

По материалам НВ
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