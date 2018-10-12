Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 65,4 млрд куб. м. С начала года транзитные объемы сократились на 4,9 млрд куб. м, или на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом Finance.ua проинформировал филиал «Оператор ГТС Украины».

Согласно оперативной информации Центрального диспетчерского департамента, за январь – сентябрь 2018 года из подземных хранилищ было отобрано 7,3 млрд куб. м газа, что на 3,2 млрд куб. м, или на 76,7% больше, чем за этот же период прошлого года.

По состоянию на 30 августа 2018 года в ПХГ Украины хранится 16,3 млрд куб. м голубого топлива меньше на 0,2 млрд куб. м, или на 0,9%, чем в прошлом году.

С начала 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так произошло благодаря значительному запаса газа в ПХГ, созданному за счет ресурса НАК «Нафтогаз Украины» и других клиентов к началу сезона отбора.

За январь – сентябрь текущего года поступления природного газа из стран ЕС составили 8,1 млрд куб. м, что на 2,6 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы углеводородов были импортированы по газотранспортному коридору из Словакии – 5,0 млрд куб. м (36%), а также из Венгрии – 2,5 млрд куб. м (+28%) и Польше – 0,5 млрд куб. м (-37%).

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составили 15,5 млрд куб. м, что равно показателю добычи января – сентябре 2017 года.

По итогам девяти месяцев 2018 года украинским потребителям всех категорий транспортировано 22,1 млрд куб. м газа по магистральным газопроводам, что больше на 0,3 млрд куб. м, или на 1,3% по сравнению с таким же периодом 2017 года.