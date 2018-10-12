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Coinbase впервые добавила токен ERC-20 на платформу

Coinbase впервые добавила токен ERC-20 на платформу

В соответствии с объявлением, опубликованным 11 октября, Coinbase провела листинг токена 0x (ZRX). Этот шаг отмечает, что Coinbase впервые добавила токен стандарта ERC-20.

ERC-20 — это стандарт для выпуска токенов, разработанный и используемый исключительно на платформе Ethereum (ETH), где ERC обозначает запрос Ethereum Request for Comment, а 20 — номер, присвоенный этому запросу. ERC-20 делает создание новых токенов предельно простым, поэтому именно этот стандарт стал популярным среди компаний, проводящих фандрайзинговые кампании за счет ICO.

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Согласно заявлению, Coinbase запустила поддержку ZRX на своей платформе Coinbase Pro, хотя торговля будет разрешена только после того, как будет установлена ​​достаточная ликвидность.

Торговля токенами ZRX будет доступна в большинстве юрисдикций, за исключением штата Нью-Йорк на начальной стадии запуска.

Как заявляет Coinbase в блоге, на первом этапе, предназначенном «только для передачи», клиенты смогут фондировать ZRX на свои учетные записи Coinbase Pro без возможности размещения заказов.

Второй этап «только после публикации» позволит клиентам отправлять лимитные ордера. Последующие этапы — «ограничение только» и «полная торговля» — позволят сопоставлять лимитные ордера и полные торговые услуги, включая лимит, рыночные и стоп-приказы соответственно.

По материалам Cryptellect
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