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Интерес к ICO упал на 90%

Интерес к ICO упал на 90%

По результатам исследования компании Autonomous Research, активность проектов по первичному размещению токенов (ICO) с начала 2018 г. снизилась на 90%.

В январе стартапы получили порядка $2,4 млрд, в то время как в сентябре этот показатель составил лишь $300 миллионов.

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«В сентябре через ICO было получено около $300 млн, а за месяц до этого — чуть больше $400 миллионов. Это значительно меньше, чем $2,4 млрд, которые были привлечены в январе. Если включить в этот список EOS и другие крупные проекты, число превысит $3 млрд, что говорит о снижении месячной активности в сфере ICO на 90%», — написали специалисты.

Без учета EOS и других крупных ICO-стартапов объем привлекаемых средств к сентябрю снизился на 88,5%. Эксперты Autonomous Research назвали несколько причин снижения активности в сфере первичного размещения токенов.

Аналитики считают, что инвесторам разонравилась идея покупки utility-токенов (не дают никаких прав), теперь они хотят приобретать security-токены, которые обладают свойствами акций, для получения определенной доли в компании. Также в снижении активности ICO-проектов виноваты финтех-компании Robinhood и Revoult, которые входят на рынок, и Bitmain, которая готовится к проведению IPO, утверждают специалисты.

По материалам Капитал
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