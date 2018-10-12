Объявлен тендер на обновление электронной системы голосования нардепов в ВР

После ремонта купола здания Верховной Рады Управление делами украинского парламента объявило тендер на разработку проекта по реставрационному ремонту сессионного зала Рады – вместе с обновлением системы электронного голосования нардепов.

Информация о тендере обнародована на сайте Prozorro.

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Согласно информации на сайте госзакупок, тендер объявлен на “разработку проектно-сметной документации на объект строительства “Ремонт (реставрационный) зала пленарных заседаний в здании Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 в Печерском районе Киева (памятник архитектуры местного значения № 184) с заменой системы электронного голосования и интегрированных с ней подсистем, с использованием ID-карты народного депутата Украины”.

Заявки на участие принимаются до 29 октября, а сам аукцион запланирован на 30 октября. Отметим, аукцион по данному тендеру будет “голландского типа” – участники будут соревноваться не в повышении, а в понижении цены. Стартовая стоимость определена в размере 5,7 млн грн, а минимальный шаг снижения цены составляет 1% от этой суммы – 57 тысяч гривен.

Тому, кто выиграет тендер, предстоит разработать проектную документацию, в частности, для замены системы электронного голосования.

Согласно требованиям, на рабочем месте каждого народного депутата должны быть:

компьютер;

модуль с кнопками для голосования;

модуль бесконтактного считывания ID-карты;

цветной сенсорный экран с возможностью голосования по нему и записи на выступление;

микрофон;

громкоговоритель;

устройство для синхронного перевода;

модуль подзарядки мобильных устройств;

электронная табличка с ФИО нардепа.

Кроме того, разработчик должен учесть в проекте системы визуального контроля пребывания депутатов на рабочем месте с помощью системы видеонаблюдения, а также обеспечение функции персонального голосования нардепов с использованием ID-карты.