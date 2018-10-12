Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15 0

В 2020 году в Норвегии появится авиационное биотопливо

В 2020 году в Норвегии появится авиационное биотопливо

Норвежское правительство объявило о своем намерении ввести в 2020 г. мандат на добавление в авиационное топливо 0,5% биоэтанола.

Ведущий производитель биотоплива Neste будет отвечать за поставку ресурса. Финская компания уверена, ее потенциал позволит не только удовлетворить спрос на начальном этапе действия документа, но и расширить производство авиационного биотоплива в дальнейшем.

Читайте также: У Нафтогаза большие планы на зеленую энергетику

Конечной целью мандата является снижение выбросов углекислого газа самолетами гражданской авиации на 50% к 2050 г.

«Я хочу поздравить Норвегию, заявление которой стало исторической вехой для авиации … Сигнал, который она подает другим странам и рынкам, создаст для Neste и других производителей условия для увеличения производства биотоплива для авиации», — заявил исполнительный вице-президент Neste в области бизнеса возобновляемых продуктов Кайса Хиетала.

По материалам enkorr
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина