В 2020 году в Норвегии появится авиационное биотопливо

Норвежское правительство объявило о своем намерении ввести в 2020 г. мандат на добавление в авиационное топливо 0,5% биоэтанола.

Ведущий производитель биотоплива Neste будет отвечать за поставку ресурса. Финская компания уверена, ее потенциал позволит не только удовлетворить спрос на начальном этапе действия документа, но и расширить производство авиационного биотоплива в дальнейшем.

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Конечной целью мандата является снижение выбросов углекислого газа самолетами гражданской авиации на 50% к 2050 г.

«Я хочу поздравить Норвегию, заявление которой стало исторической вехой для авиации … Сигнал, который она подает другим странам и рынкам, создаст для Neste и других производителей условия для увеличения производства биотоплива для авиации», — заявил исполнительный вице-президент Neste в области бизнеса возобновляемых продуктов Кайса Хиетала.