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У "Нафтогаза" большие планы на "зеленую энергетику"

У "Нафтогаза" большие планы на "зеленую энергетику"

НАК “Нафтогаз Украины” считает перспективным инвестиционным направлением развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и активно обсуждает с возможными международными партнерами соответствующие проекты.

Об этом сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на Ukrainian Week в Лондоне.

“В нашей стратегии возобновляемая энергетика имеет большой раздел, и это крупное инвестиционное направление, в которое мы планируем вкладывать деньги в ближайшем будущем”, – сказал он.

Коболев сообщил, что пока “Нафтогаз” запускает небольшие СЭС рядом с газотранспортной системой “Укртрансгаза”, однако его планы большие.

“Мы разработали список потенциальных проектов, которые мы сейчас обсуждаем с международными инвесторами”, – отметил председатель правления компании.

Он отметил, что преимуществом компании является наличие юридически чистых участков, расположенных по всей Украине, большинство из которых уже подключено к энергосистеме.

Глава “Нафтогаза” также заявил, что считает добычу сланцевого газа перспективным направлением для Украины. “Украина может добывать много сланцевого газа безопасно и дружественно для экологии”, – считает Коболев.

Как сообщалось, в течение последних трех лет в украинскую альтернативную энергетику инвестировали более 1,1 миллиарда евро.

По материалам Економічна Правда
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