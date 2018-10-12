До конца месяца все риски аварий на теплосетях должны быть устранены, - Кабмин

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил регионам обеспечить безаварийную работу критической инфраструктуры в зимний период.

Об этом сообщали пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

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В сообщении сказано, что местные власти по всей стране должны обеспечить своевременную и качественную подготовку критической инфраструктуры к прохождению отопительного сезона.

Отмечается, что работа должна быть системной, чтобы не пришлось действовать в момент подключения теплосетей, подачи давлений или повышения температуры теплоносителей, как это происходит во многих случаях в зимний период.

Сообщается, что органы власти и службы в координации с местным самоуправлением должны провести все необходимые мероприятия до 30 октября.

К таковым, в частности, относятся: рассмотрение состояния подготовки предприятий, учреждений, организаций сферы управления к безаварийной работе в осенне-зимний период; обеспечение подготовки подчиненных предприятий к работе в осенне-зимний период, в частности, приведение в надлежащее техническое состояние жилого фонда и выполнение плановых проверок дымовых и вентиляционных каналов, плотности инженерных вводов многоэтажных домов и прочее; обеспечение неукоснительного выполнения планов мероприятий по подготовке предприятий ТЭК, ЖКХ и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период; подготовка инженерной, специальной и снегоочистительной техники; усиление разъяснительной работы среди населения.