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В Киеве дорожают маршрутки: сколько заплатим за проезд

В Киеве дорожают маршрутки: сколько заплатим за проезд

С повышением тарифов на коммунальный транспорт киевляне пересели в маршрутки, где стоимость проезда ниже, чем в автобусах и троллейбусах. Но проезда в маршрутке по 6 гривен больше нет. Большинство частных перевозчиков повышают стоимость своих услуг, пишет Сегодня.

Водитель Константин говорит: повесил объявление о подорожании проезда только накануне роста тарифа, потому что так решило руководство.

“Сколько могли, столько и держали минимум. Уже все будет так как и у всех – 7 гривен. У нас с топливом тоже не анонсируют – не говорят, что, например, оно через две недели подорожает на 10 гривен”, – поясняет внезапное решение руководства Константин.

В другой маршрутке 7 гривен за проезд берут еще с августа. Здесь водитель не слышал о новом повышении цены.

“Ничего не говорили, даже речи не было. Если что, заблаговременно напишут: с такого-то числа подъем цены такой-то. Вот как до 7 гривен поднимали”, – отмечает водитель.

Протяженность одного из столичных маршрутов – 10 с половиной километров. Здесь стоимость услуг подняли с 7 до 8 гривен. Водители ничего объяснять не хотят – кивают на владельцев бизнеса. Руководство все объясняет подорожанием автомобильного топлива в Украине. При этом уверяют, что регулярно обновляют автопарк. Правда, пассажиры все равно замечают старые автобусы.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины объясняет: в Киевской администрации завершилось общественное обсуждение по поводу повышения тарифов. Однако пассажиры в нем не участвовали. Поэтому эксперт советует гражданам ходить на слушания, чтобы влиять на цену проезда.

По материалам Сегодня
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