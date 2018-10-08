УЗ поднимет стоимость пользования грузовыми вагонами в 1,3-1,5 раза

Правление “Укрзализныци” приняло решение увеличить ставки за пользование своими грузовыми вагонами в 1,3-1,5 раза по территории Украины и за границей.

Решение вступит в силу через 30 дней после официальной публикации в Урядовом курьере. Оно обнародовано на сайте Центра транспортной логистики УЗ.

Больше всего подорожают платформы-лесовозы – на 54,7% до 673 грн/сутки. Стоимость пользования фитинговой платформой останется на прежнем уровне 456 грн/сутки, а универсальной платформой – увеличится на 37,2% до 616 грн/сутки.

Пользование самым массовым на рынке грузовым вагоном – полувагоном – подорожает на 36,5% до 819 грн/сутки. Суточная стоимость зерновоза вырастет на 48% до 1,055 тыс. гривен.

Крытый вагон подорожает на 50,4% до 1,024 тыс. грн/сутки, окатышевоз – на 32,9% до 1,005 тыс. грн/сутки, думпкар – на 31,2% до 1,308 тыс. грн/сутки, автомобилевоз – на 33,1% до 1,046 тыс. грн/сутки, цистерна – на 44,4% до 823 грн/сутки.

Кроме того, поднимается стоимость пользования цементовозом – на 42,6% до 823 грн/сутки, а также минераловозом – на 37,6% до 1,061 тыс. грн/сутки.

Предыдущий раз “Укрзализныця” изменяла ставки за пользование своими грузовыми вагонами 28 июля 2018 года.