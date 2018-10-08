Украина стала беднейшей страной Европы - данные МВФ (инфографика)

Согласно данным из нового отчета МВФ, Украина – самая бедная страна Европы.

Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

По показателю ВВП на душу населения Украину обошла Молдова.

Кардинально изменили показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов.

Это привело и к существенному улучшению показателя ВВП на душу населения Молдовы. Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134 место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.

Официальная зарплата в Молдове также существенно больше, чем в Украине, отмечает Компаниец.

Средняя официальная зарплата во втором квартале 2018 года:

Молдова – 375,82 долларов (6369,8 леев)

Украина – 325,53 долларов (8529 грн)

При этом по размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе.