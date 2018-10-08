Индекс человеческого капитала: Украина участвует в пилотном проекте Всемирного банка

Украина вошла в число первых 6 стран, которые приняли участие в пилотном проекте Всемирного банка по индексу человеческого капитала.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, ссылаясь на выводы Всемирного банка.

“Украина вошла в число первых 6 стран, которые приняли участие в пилотном проекте Всемирного банка и стали имплементаторами индекса человеческого капитала. На сегодня к этому проекту присоединились уже 28 стран”, – отметили в Минздраве.

По информации Министерства, и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун вместе с украинской делегацией приняла участие в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка. В этом году говорили о необходимости развития крупнейшего мирового актива – человеческого капитала.

По словам Супрун, в мире финансов сферу здравоохранения рассматривают в контексте расходов как в Украине, так и в любой другой стране.

“Когда на самом деле финансирование этой сферы надо рассматривать как инвестиции. 795 миллионов людей не имеют достаточно еды, чтобы вести здоровый активный образ жизни. Это сложно представить в 2018 году. Но инвестиции в развитие пищевой промышленности уже меняют жизнь миллионов. Из 7,4 миллиарда населения Земли половина не получает необходимые медицинские услуги. Для того, чтобы изменить это, должны сместить парадигму финансирования сферы здравоохранения – с затрат на инвестиции”, – сказала Супрун.