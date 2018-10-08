Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 108 0

Индекс человеческого капитала: Украина участвует в пилотном проекте Всемирного банка

Индекс человеческого капитала: Украина участвует в пилотном проекте Всемирного банка

Украина вошла в число первых 6 стран, которые приняли участие в пилотном проекте Всемирного банка по индексу человеческого капитала.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, ссылаясь на выводы Всемирного банка.

“Украина вошла в число первых 6 стран, которые приняли участие в пилотном проекте Всемирного банка и стали имплементаторами индекса человеческого капитала. На сегодня к этому проекту присоединились уже 28 стран”, – отметили в Минздраве.

По информации Министерства, и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун вместе с украинской делегацией приняла участие в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка. В этом году говорили о необходимости развития крупнейшего мирового актива – человеческого капитала.

По словам Супрун, в мире финансов сферу здравоохранения рассматривают в контексте расходов как в Украине, так и в любой другой стране.

“Когда на самом деле финансирование этой сферы надо рассматривать как инвестиции. 795 миллионов людей не имеют достаточно еды, чтобы вести здоровый активный образ жизни. Это сложно представить в 2018 году. Но инвестиции в развитие пищевой промышленности уже меняют жизнь миллионов. Из 7,4 миллиарда населения Земли половина не получает необходимые медицинские услуги. Для того, чтобы изменить это, должны сместить парадигму финансирования сферы здравоохранения – с затрат на инвестиции”, – сказала Супрун.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина