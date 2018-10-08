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Сбывали тремя способами: В Запорожской области поймали банду фальшивомонетчиков (видео)

Сбывали тремя способами: В Запорожской области поймали банду фальшивомонетчиков (видео)

В Запорожской области разоблачили деятельность организованной преступной группы, руководителем которой выступил ранее судимый житель Запорожья 1968 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранителями проведен ряд обысков по местам проживания фигурантов и в местах возможного нахождения средств и предметов их противоправной деятельности.

В результате полицейские обнаружили и изъяли банкноты с признаками подделки: 85 – национальной валюты Украины, 7 – долларов США; 280 листов с напечатанными банкнотами гривен и долларов США, технику, с помощью которой осуществлялась печать фальшивых денежных знаков, и другие вещественные доказательства.

Установлено, что сбыт банкнот осуществлялся по меньшей мере тремя способами: путем продажи их другим лицам по цене в три раза меньше номинала; пополнением карточного банковского счета через терминалы финансовых учреждений; приобретением товара в магазинах и рынках Запорожья, получая здачу настоящими банкнотами.

По материалам УБР
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