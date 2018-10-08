Госстат назвал лидеров продуктового подорожания 2018 года

Государственная служба статистики обнародовала ежемесячный мониторинг продуктовых цен в Украине по итогам сентября.

Так, в минувшем месяце цены на большинство продуктов питания оставались стабильными – что-то дешевело, как, например, осенние овощи. Что-то дорожало (пшенная и манная крупы, куриное мясо).

Впрочем, ценовые изменения за минувший месяц плохо отражают реальную картину потребительской инфляции. Если сравнить сентябрьские показатели с цифрами конца прошлого года, ситуация выглядит иначе. За минувшие 9 месяцев в Украине подрожало все, кроме гречки, сахара, яиц и яблок.

При этом некоторые продуктовые позиции прибавили в цене свыше 30%. Сильнее всего подорожали овощи «борщевого набора»: капуста, лук и морковь. И это невзирая на тот факт, что в сентябре все они немного потеряли в цене из-за высокого сезона. А итоговый рейтинг продуктового подорожания с начала года выглядит так:

Следует отметить, что кроме продуктов в Украине с начала года также существенно выросли цены на топливо (от 5 до 9%), проезд в городском транспорте (+31%) и сигареты (+18-21%).