Порошенко сказал, сколько хранилищ боеприпасов построят в ближайшие три года

В Украине построят 136 хранилищ боеприпасов в течение 34-36 месяцев, сообщил президент Петр Порошенко во время поездки в Хмельницкую область.

Он потребовал, чтобы в кратчайшие сроки были введены в эксплуатацию 15 хранилищ защищенного типа для Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба президента в Facebook.

Во время поездки глава государства проинспектировал ход строительства арсенала для хранения боеприпасов, и отметил, что на его территории будет 8 хранилищ закрытого типа. Это позволит размещать и надежно хранить значительное количество боеприпасов для украинской армии, уточнил Президент.

Он добавил, что эта защита подразумевает проверку охранников, контроль всех систем видеонаблюдения с хранением данных в защищенном командном пункте, невозможность попасть на территорию складов любых лиц без соответствующей авторизации.

Стоит отметить, что в последние годы в Украине произошел ряд пожаров на складах боеприпасов. Последний произошел в ночь на 9 октября на военных складах возле Ични Черниговской области.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак озвучил несколько вероятных причин произошедшего в Ичне: то, что периметр был недостаточно обустроен, а сам арсенал очень сложный, а 40% его территории — это открытые площадки. Министр добавил, что надежно уберечь запасы будет возможно после того, как построят закрытые железобетонные конструкции, которые надежно обеспечат охрану.

Так, на строительство железобетонных хранилищ в последние два года Минобороны выделяет 400-500 млн грн. На эти деньги уже начато строительство хранилищ в Цветохе (недалеко от Хмельницкой АЭС), четыре почти готовы, обустроили периметр. Начинается строительство на складах в Калиновке и Богдановке.