Стало известно, сколько денег правительство выделит на субсидии-2019

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив поручил предусмотреть в госбюджете на 2019 год средства для выплаты субсидий в денежной форме.

Об этом сообщила пресс-служба МЭРТ.

“Сейчас проект Закона Украины ”О государственном бюджете Украины на 2019 год“ предусматривает субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55,1 млрд грн”, — говорится в сообщении.

11 октября первый вице-премьер-министр Степан Кубив провел первое заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий.

По результатам заседания рабочей группы, Министерство финансов и Министерство социальной политики должны проработать вопрос о распределении предусмотренной в проекте государственного бюджета на 2019 год субвенции на:

программу Министерства социальной политики для выплаты льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме,

субвенцию Министерству финансов для проведения расчетов с поставщиками услуг за предоставленные льготы и субсидии.