Bloomberg назвал 5 причин для нового финансового кризиса в мире

Обвал фондовых индексов по всему миру спровоцировал разговоры о новом финансовом кризисе, который уже накрывает одну страну за другой. Его главной причиной считают рекордный рост госдолга по всему миру и проблемы с его погашением.

Международный валютный фонд по этому поводу даже высчитал совокупных госдолг всех стран мира перед друг другом. Он оказался чудовищным — $182 трлн. И тут же посыпались предсказания о новом экономическом апокалипсисе. Bloomberg не остался в стороне и тоже собрал пять ключевых рисков для мировой экономики.

Ошибка выжившего

Выжившими в данном случае считаются страны, которые пронесло. Когда в других уголках планеты вовсю бушевал экономический кризис, они не пострадали, хотя возможно были на грани. Из числа выживших в ходе финансового апокалипсиса в 2008-2009 годах, Bloomberg выделил Австралию, Канаду, Швецию и Норвегию.

Закредитованность Китая

Хотя США считается рабом кредитных карточек. Bloomberg подчеркивает, что по всему миру насчитывается 43 страны с подобной моделью экономики и 38 из них накрывали масштабные экономические кризисы. Только пяти удалось их избежать.

Риски развивающихся стран

Больше всего аналитиков тревожат закредитованные государства со слабыми экономиками. Те, где роста ВВП может не хватить на уплату долгов. Из-за них мир может накрыть череда громких дефолтов, которые в итоге зацепят и другие страны. В это связи совсем недавно упоминали и Украину.

Итальянская угроза

В этой стране к власти пришли популисты, выступающие против Евросоюза. Которые тут же заговорили о возврате к лире и выходе из ЕС по аналогии с британским Brexit. Даже термин в этом смысле переделали — Quitaly. Английское слово quit («выходить» или «отказываться») объединили с Italy, то есть с Италией.

Гигантский корпоративный долг

Бизнесу все сложнее рассчитываться по своим облигациям и кредитам в условиях поэтапного повышения центробанками мира своих учетных ставок. Вслед за которыми, как известно, банки автоматически поднимают кредитные проценты.