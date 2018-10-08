Омелян заявил о намерении идти в политику после работы на нынешней должности – СМИ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о своем намерении идти в политику после завершения работы в правительстве, передает “Громадське”.

Он также отметил, что после работы на должности министра планировал посвятить время семье.

“Но после всех этих интересных событий вокруг меня (уголовного производства, открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины – Ред.) я вижу четкий путь – в политику”, – сказал В.Омелян.

Он утверждает, что у него есть предложения от политических сил, но переговоров с ними он пока не ведет.

“Я человек лояльный, человек команды, поэтому для того, чтобы рассматривать серьезно любые другие предложения, я сначала должен подвести итоги по той команде, с которой я работаю сейчас (“Народный фронт” – Ред.)”, – отметил В.Омелян.

Ранее сообщалось, что 13 сентября министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. По информации следствия, В.Омелян, который с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн грн.