Украинцам нравится работать в торговле и на строительстве

Государственная фискальная служба (ГФС) отмечает рост количества принятых на работу сотрудников в разных секторах бизнеса за пять рабочих дней октября 2018 года по сравнению с таким же периодом предыдущего месяца.

«Если брать по отраслям, то наибольшее количество уведомлений подано от бизнеса розничной торговли. За пять дней сентября было официально нанято 3,5 тыс. лиц, уже с начала октября у нас рост в четыре раза – 12,4 тыс.. В сфере общественного питания: на начало сентября было зарегистрировано 1,6 тыс. сотрудников, в октябре – 8,1 тыс.», – написал и.о. главы ГФС Александр Власов в Facebook в среду.

По его словам, строительные компании увеличили количество нанятых сотрудников до 4,3 тыс. за пять дней октября по сравнению с 1,7 тыс. за тот же период прошлого месяца.

Всего за пять рабочих дней октября этого года подано 92,7 тыс. уведомлений о принятии на работу 169,5 тыс. сотрудников, что составляет 35% количества трудоустроенных граждан в сентябре, подытожил А.Власов.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, ГФС в октябре намерена дополнительно проверить 78 строительных компаний, тогда как всего в графике проверок на текущий год 365 предприятий.

«Также ГФС идентифицировала 25 компаний по управлению активами, которые задействованы в работе субъектов строительного рынка. Сейчас происходит процедура их отбора и включения в план-график документальных проверок», – цитирует пресс-служба А.Власова.