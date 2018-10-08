Бронетанковый завод заплатил 4 миллиона за несуществующие двигатели - полиция

Полиция подозревает должностных лиц ГП “Николаевский бронетанковый завод” в сговоре с ООО “Укравто Конверсия” для вывода государственных средств в сумме 4,15 миллиона гривен.

Об этом стало известно из постановления Центрального районного суда Николаева, сообщает издание “Наші гроші”.

Из материалов дела известно, что для выполнения заказа Министерства обороны “МБТЗ” в марте 2017 года заключило договор с “Укравто Конверсия” на поставку шести двигателей за 5,18 млн грн.

В начале 2018 года завод оплатил двигатели 80% аванса – 4,15 млн грн. Остальное нужно было оплатить через пять дней с момента принятия товара, который обещали поставить через две недели.

Фирма своих обязательств не выполнила, но завод не стал судиться за возвращение аванса. По мнению следователей, это свидетельствует о причастности руководства завода к выводу средств и срыву оборонного заказа.

Следствие также установило, что только через два месяца после окончания срока поставки “Укравто Конверсия” якобы поставила обещанные двигатели. Но официально их отправили обратно фирме для замены из-за якобы несоответствия требованиям.

Эти операции не подтверждены накладными, документами входного контроля “МБТЗ”, бухгалтерским учетом.