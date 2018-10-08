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На фондовых рынках Европы фиксируют крупнейший обвал за полтора года

На фондовых рынках Европы фиксируют крупнейший обвал за полтора года

Европейские фондовые индексы снизились до минимальных уровней за более чем полтора года вслед за падением рынка акций США на фоне беспокойства по поводу роста доходности американских облигаций, спровоцировавшего масштабную распродажу рисковых активов.

Как сообщает Reuters, все секторы в Европе торговались на отрицательной территории в начале сессии, при этом основной удар пришелся на акции технологических компаний.

Индекс технологического сектора снизился на 1,8%, несмотря на рост акций Ingenico (французская компания, чья деятельность заключается в предоставлении технологии, связанной с безопасными электронными транзакциями) на 11,3%, после того как французская банковская группа Natixis сообщила, что рассматривает возможность объединения своих активов с активами Ingenico.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 1,7%, достигнув минимального уровня с конца января 2017 года.

По материалам УБР
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