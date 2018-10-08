«Банки получили от заемщиков 2 млн гривен первого взноса по программе реструктуризации ипотечных кредитов» - ФГВФЛ

За полгода, как вступило в силу Положение о проведении реструктуризации кредитной задолженности физических лиц, обеспеченной ипотекой, в ФГВФЛ поступило 118 заявок от заемщиков, общая задолженность которых составляет 63 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Читайте также: В ФГВФЛ рассказали, сколько банков признаны банкротами с 2012 года

По большинству обращений (92 заявки) получено положительное решение комитета управления активами ФГВФЛ. По остальным – продолжается рассмотрение.

«Динамика обращений заемщиков ежемесячно растет: если в мае было подано всего 6 заявок, то в июне и июле – по 18 и 28 заявок соответственно. По 34 заявкам уже состоялось подписание договоров и получено почти 1,9 млн грн первого взноса, который по условиям программы реструктуризации составляет 10% основной задолженности. Ежемесячно в погашение кредитной задолженности будет получено еще 0,2 млн грн», – рассказала Ольга Билай, директор департамента управления активами (ФГВФЛ).

Еще по 17 заявкам, по которым принято положительное решение ФГВФЛ, не было подписания соответствующих договоров по причине отсутствия согласия НБУ на проведение реструктуризации.

Фонд гарантирования надеется, что НБУ в ближайшее время пересмотрит свое решение и позволит заемщикам, желающим добросовестно выполнять свои обязательства перед банками, воспользоваться разработанной программой реструктуризации.

“Общая задолженность по кредитам, по которым получено предварительное согласование, составляет 63 млн грн. Из них наибольшая сумма задолженности составляет 130 тыс. долл. США, а наименьшая – 49 тыс. грн”, – говорится в сообщении.