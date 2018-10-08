Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 109 0

В ФГВФЛ планируют приблизить принципы отечественной системы гарантирования к стандартам ЕС

В ФГВФЛ планируют приблизить принципы отечественной системы гарантирования к стандартам ЕС

За первые 20 лет своего существования система гарантирования вкладов физических лиц в Украине прошла непростые испытания: два банковских кризиса, 93 млрд грн выплаченного гарантированного возмещения, необходимость создания системы управления и продажи активов неплатежеспособных банков.

Об этом рассказал Константин Ворушилин, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте также: ФГВФЛ осталось вернуть вкладчикам около 3 млрд грн

«Сегодня, отвечая за вывод с рынка более 90 неплатежеспособных банков, Фонд гарантирования ставит перед собой новые, амбициозные цели – приближение принципов отечественной системы гарантирования стандартам Директивы ЕС», – говорит Константин Ворушилин.

Так, подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, наше государство взяло на себя обязательства гармонизировать свое законодательство с нормами трех Евродиректив – 2001/24/ЄС/, 2014/49/ЄС, 2014/59/ЄС.

Последние две являются ключевыми для реформирования системы гарантирования вкладов в Украине. Их нормами, в частности, предусмотрено:

  • обретение другими, нежели банки, кредитными учреждениями участия в Фонде;
  • повышение предельного размера возмещения средств по вкладам: сегодня в странах ЕС этот показатель составляет 100 тыс. евро, вопрос – какой должна быть эта сумма для Украины;
  • сокращение срока начала выплат возмещения средств вкладчикам до 7 рабочих дней – сейчас выплаты начинаются не позднее 20 рабочего дня с даты начала вывода неплатежеспособного банка с рынка;
  • изменение системы финансирования Фонда – отказ от заимствований у государства и создание фонда (отдельного счета) финансирования урегулирования неплатежеспособности за счет средств участников;
  • обеспечение Фондом бесперебойного выполнения кредитным учреждением его ключевых функций при применении механизма урегулирования;
  • расширение полномочий Фонда в вопросе подготовки планов урегулирования для жизнеспособных кредитных учреждений, которые являются важными для финансовой системы Украины;
  • совершенствование действующих и внедрение новых способов урегулирования, в том числе – механизмов «bail-in» (списание или конвертация обязательств)
  • право Фонда начать подготовку к управлению активами кредитной организации до начала урегулирования путем осуществления их оценки и мониторинга их состояния;
  • ограничения результатов обжалования судебных решений регуляторов только возможной компенсацией владельцам кредитных учреждений за профессиональную ошибку.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина