В ФГВФЛ планируют приблизить принципы отечественной системы гарантирования к стандартам ЕС

За первые 20 лет своего существования система гарантирования вкладов физических лиц в Украине прошла непростые испытания: два банковских кризиса, 93 млрд грн выплаченного гарантированного возмещения, необходимость создания системы управления и продажи активов неплатежеспособных банков.

Об этом рассказал Константин Ворушилин, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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«Сегодня, отвечая за вывод с рынка более 90 неплатежеспособных банков, Фонд гарантирования ставит перед собой новые, амбициозные цели – приближение принципов отечественной системы гарантирования стандартам Директивы ЕС», – говорит Константин Ворушилин.

Так, подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, наше государство взяло на себя обязательства гармонизировать свое законодательство с нормами трех Евродиректив – 2001/24/ЄС/, 2014/49/ЄС, 2014/59/ЄС.

Последние две являются ключевыми для реформирования системы гарантирования вкладов в Украине. Их нормами, в частности, предусмотрено:

обретение другими, нежели банки, кредитными учреждениями участия в Фонде;

повышение предельного размера возмещения средств по вкладам: сегодня в странах ЕС этот показатель составляет 100 тыс. евро, вопрос – какой должна быть эта сумма для Украины;

сокращение срока начала выплат возмещения средств вкладчикам до 7 рабочих дней – сейчас выплаты начинаются не позднее 20 рабочего дня с даты начала вывода неплатежеспособного банка с рынка;

изменение системы финансирования Фонда – отказ от заимствований у государства и создание фонда (отдельного счета) финансирования урегулирования неплатежеспособности за счет средств участников;

обеспечение Фондом бесперебойного выполнения кредитным учреждением его ключевых функций при применении механизма урегулирования;

расширение полномочий Фонда в вопросе подготовки планов урегулирования для жизнеспособных кредитных учреждений, которые являются важными для финансовой системы Украины;

совершенствование действующих и внедрение новых способов урегулирования, в том числе – механизмов «bail-in» (списание или конвертация обязательств)

право Фонда начать подготовку к управлению активами кредитной организации до начала урегулирования путем осуществления их оценки и мониторинга их состояния;