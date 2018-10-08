В WhatsApp раскрыли новую уязвимость

Специалисты обнаружили в мессенджере WhatsApp новую опасную уязвимость.

Она дает возможность пользователям захватить приложение при ответе на входящие вызовы.

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Уязвимость присутсвует как в версии для Android, так и для iOS. Для атаки злоумышленники могут использовать зараженный протокол RTP, который способен захватить динамическую память приложения. После этого хакеры получают возможность совершать атаку.

Представители WhatsApp уже успели прокомментировать информацию, отметив, что нет доказательств реального использования данной уязвимости для атак. Также они подчеркнули, что компания всячески заботится, чтобы обеспечить защиту своих пользователей.