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Украинский лес незаконно покупают европейские компании-гиганты - Earthsight

Украинский лес незаконно покупают европейские компании-гиганты - Earthsight

Британская неправительственная организация Earthsight обнародовала данные своего отчета о том, что среди европейских импортеров украинской древесины с сомнительным происхождением есть даже компании-гиганты с миллиардными доходами.

Об этом рассказал корреспонденту Укринформа Сэм Лоусон – директор британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов во всем мире.

«Мы знали, конечно, что проблема коррупции серьезная. Что нас действительно поразило, так это размер европейских компаний, которые были частью этой торговли», – рассказал Лоусон.

Согласно исследованию Earthsight, на первом месте среди импортеров украинской древесины с сомнительным происхождением находится компания Egger – второй в мире по объемам производитель деревянных панелей, и ее два конкурента – Kronospan и Swiss-Krono, а еще польская целлюлозная фабрика, входящая в крупнейшую в мире бумажную корпорацию International Paper. Кроме того – дочерняя компания австрийского лесопильного гиганта Holzindustrie Schweighofer, что географически располагается недалеко от границы с Украиной.

Вышеназванные компании – это те, которые были замечены Лоусоном и его коллегами в закупках пиломатериалов из Украины. Назвал он и еще две – чешскую корпорацию Mondi (производит бумажную упаковку) и производителя вискозного волокна компанию Lenzing, которые, по информации Earthsight, покупают официально запрещенный к вывозу за пределы Украины лес-кругляк.

По материалам УКРИНФОРМ
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