Кличко: музей на Почтовой площади в Киеве будет однозначно

Вопрос по созданию музея на Почтовой площади решен и Киевсовет давно принял соответствующее решение. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета, в ходе обсуждения проекта решения о расторжении договора с инвестором.

“Музей там будет – это однозначно! Мы обсуждаем, как его сделать и как обезопасить и всю конструкцию, и дальнейшую работу археологов. Так мы можем, конечно, в политическом порыве разорвать соглашение, а что потом делать?! Пока будем судиться с инвестором, поскольку придется возвращать ему вложенные средства – на Почтовой все так и будет стоять. А кто возьмет на себя ответственность за находки, которые в это время будут разрушаться, и за безопасность конструкции и пребывание людей на самой площади?” – отметил Кличко.

Он сообщил, что к работе по созданию музейного пространства подключилось Министерство культуры.

“В Минкульте уже было несколько заседаний и встреч по этому поводу. И хочу отметить, что я тоже встречался со всеми сторонами. Предлагаю рассмотреть не только решение, а ответственно отнестись и обсудить всю ситуацию. На сегодня инвестор готов представить план укрепления, разработанный согласно мнениям археологов и общественности. И предоставить гарантии по обеспечению площадей под музейное пространство. Предлагаю заслушать скорректированные планы – согласно которым инвестор готов внести коррективы в соглашение по своим обязательствам. Он это заявил в Минкульте под стенограмму. И отнестись к вопросу серьезно и практично, а не исходя из политической конъюнктуры”, – обратился к депутатам Кличко.