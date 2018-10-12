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Что будет с криптовалютой в конце 2018 года: прогнозы эксперта

Что будет с криптовалютой в конце 2018 года: прогнозы эксперта

Биткоин получит импульс и к концу текущего года поднимется в цене.

С таким прогнозом выступил эксперт и глава Fundstrat Том Ли.

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На протяжении всего года эталонная криптовалюта чаще падала в цене, чем росла. И ранее Том Ли уверял, что ВТС не упадет ниже отметки в 6 тысяч долларов, которую в экспертной среде называют «точкой безубыточности для майнинга».

По его словам, два фактора могут спровоцировать рост биткоина уже в конце 2018 года.

«Отметка в 6 тысяч — уровень, который важен для развития ВТС. Ранее эту цифру называли точкой безубыточности и хорошо, что прогноз сбылся и биткоин не ушел вниз. Теперь ждем, что два катализатора позитивно отразятся на нем и мы увидим рост криптовалюты в конце 2018 года», — уверяет Ли.

Под двумя катализаторами эксперт подразумевает улучшение инфраструктуры вокруг бирж и возникновение признаков синдрома боязни упущенной выгоды, которую обычно наблюдают среди серьезных инвесторов.

Отметим, что первому способствует запуск новой биржи Bakkt от ICE, Starbucks и Microsoft, которая должна будет работать в качестве одобренной регуляторами криптовалютной платформы.

По материалам PolitekA
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