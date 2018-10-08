Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 71 0

В правительстве хотят унормировать строительство пандусов и инклюзивной инфраструктуры в домах

В правительстве хотят унормировать строительство пандусов и инклюзивной инфраструктуры в домах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает новые государственные строительные нормы, которые обяжут обустраивать жилые и нежилые здания пандусами и необходимой для маломобильных групп населения инфраструктурой.

«Мы сейчас разрабатываем современный ДБН (государственные строительные нормы — ред.) по доступности зданий и сооружений для маломобильного населения. Где прописываем не просто необходимость создания элементов безбарьерности, а все требования к ним, как они должны выглядеть и тому подобное», — сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Читайте также: Минрегион снял ограничения на проектирование в жилых домах лифтов к подземному паркингу

По его словам, оборудование зданий пандусами, которые не пригодны для пользования, должно прекратиться.

Кроме этого, в министерстве отмечают, что будут разрабатывать инфраструктуру доступности также для людей с нарушениями слуха и зрения.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина