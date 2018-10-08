В правительстве хотят унормировать строительство пандусов и инклюзивной инфраструктуры в домах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает новые государственные строительные нормы, которые обяжут обустраивать жилые и нежилые здания пандусами и необходимой для маломобильных групп населения инфраструктурой.

«Мы сейчас разрабатываем современный ДБН (государственные строительные нормы — ред.) по доступности зданий и сооружений для маломобильного населения. Где прописываем не просто необходимость создания элементов безбарьерности, а все требования к ним, как они должны выглядеть и тому подобное», — сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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По его словам, оборудование зданий пандусами, которые не пригодны для пользования, должно прекратиться.

Кроме этого, в министерстве отмечают, что будут разрабатывать инфраструктуру доступности также для людей с нарушениями слуха и зрения.