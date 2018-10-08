Межбанк: доллар консолидировался на уровне 27,98/27,99, сопровождаясь балансом спроса и предложения

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева ограничились симметричным расширением спреда, обосновавшись на уровне 28,00/28,04 UAH/USD. «Рынок готовится выбрать направление свое дальнейшего движения», – резюмировал наш консультант.

К 10.20 котировки безналичного доллара вернулись к отметке 28,00/28,03 UAH/USD, а наш консультант предположил нынешнее вхождение рынка «американца» в боковой тренд. Этот вариант сценария вполне реальный, однако на пути его реализации могут появиться трудности. Например эта.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядного расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять подскочившие с уровня 38 163,1 млн грн к отметке 51 893,4 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Банки закончили отчетность по обязательному резервированию.

Вопреки опасениям из-за выросшей ликвидности нацвалюты, котировки безналичного «американца» на межбанке около 10.36 Киева упали к 27,98/28,00 UAH/USD. «Ждем регулятора», – был кратким наш консультант.

По состоянию на 11.01 котировки доллара без вмешательства регулятора сузили спред, провалившись ниже цифры 28,00 UAH/USD по обеим позициям – 27,98/27,99 UAH/USD.

К 11.19 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 27,98/27,99 UAH/USD.

На рынке наблюдается ситуативный баланс спроса и предложения, на продажи экспортеров подтянулись покупатели СКВ.

Дополуденная волатильная торговля безналичным долларом, немного успокоившаяся с появлением на рынке системных покупателей, сбалансировавших спрос и предложение, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит подскочившим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,010 / 28,030

евро – 32,264 / 32,287

российский рубль – 0,4223 / 0,4229

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1542 / 1,1543

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