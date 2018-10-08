Автор реформы рассказал, что нужно для появления накопительной пенсионной системы

Для введения накопительной пенсионной системы в Украине имеются основания, в то же время есть ряд факторов, которые следует пересмотреть, чтобы эта система действительно заработала.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

“Конечно, для этого (введение накопительных пенсий, – ред.) нужно развитие определенных инструментов, обычно требуется достаточно существенное поднятие экономики. Накопительная система не может быть введена в момент падения экономики. Сейчас у нас падения нет. К нас есть небольшой рост. Поэтому, это не является препятствием”, – сообщил Шамбир.

В то же время, заместитель министра добавил, что в Украине слабо развит фондовый рынок, а это, безусловно, проблема внедрения накопительной системы.

“Но с другой стороны, именно внедрение даст возможность для развития фондового рынка. Этот вопрос нужно рассматривать с двух сторон”, – отметил Шамбир.

Он отметил, что на сегодняшний день нельзя говорить, что Украина совсем не готова к введению накопительной пенсионной системы. Ведь определенные элементы, на которых она будет базироваться, уже есть. Но есть и те, которые еще не готовы.