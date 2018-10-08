За девять месяцев транзит нефтепродуктов через Украину сократился в шесть раз

В январе-сентябре 2018 г. транзит нефтепродуктов (без учета СУГ) через территорию Украины составил 102 тыс. т, что почти в шесть раз меньше показателя января-сентября прошлого года (573,3 тыс. т).

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» с ссылкой на собственное исследование.

Читайте также: Что в Украине будет с ценами на бензин и дизель

За отчетный период было транзитировано 51 тыс. т дизельного топлива, что в два раза меньше показателя января-сентября 2017 г. Из данного объема 46,2 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдову и 4,8 тыс. т — из Литвы в Молдову.

Транзит бензинов за три квартала текущего года составил 21,4 тыс. т (-18%). Из которых 17,3 тыс. т прошло транзитом из Беларуси в Молдову.

За девять месяцев 2018 г. через Украину транзитом прошло 17,8 тыс. т реактивного топлива из России в Молдову, 8,7 тыс. т мазута — из Беларуси в Молдову и 2,8 тыс. т битума из Беларуси в Молдову и из России в Молдову.