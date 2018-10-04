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Что в Украине будет с ценами на бензин и дизель

Что в Украине будет с ценами на бензин и дизель

Первая неделя октября сильно подпортила настроения водителей: за пять дней топливо на заправках подорожало на 1 гривну, выйдя на рекордные уровни.

По данным консалтинговой группы «А-95», средняя стоимость бензина А-95 поднялась с 32,08 грн/л до 33,03 грн/л. Максимальные ценники оказались еще выше. Например, на WOG и ОККО они достигали 35,49 грн/л.

Стоимость дизеля на АЗС поднялась еще сильнее: средний показатель вырос с 29,88 грн/л до 30,96 грн/л. И меньше пострадали те, кто заправляется автогазом: его цена за неделю поднялась с 15,05 до 15,36 грн/л.

Заправщики объясняют тотальное подорожание тремя причинами:

  • растущими ценами на нефть;
  • проблемами с поставками нефтепродуктов с крупных заводов;
  • нестабильным курсом гривны.
По материалам УБР
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