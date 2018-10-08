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Порошенко подписал закон об усилении защиты украинцев, удерживаемых боевиками или в РФ

Порошенко подписал закон об усилении защиты украинцев, удерживаемых боевиками или в РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений к дополнению №3 к закону «О государственном бюджете Украины на 2018 год» об усилении защиты украинцев, находящихся в заключении у незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации или органов власти РФ.

«Отмеченные изменения позволят расширить направления использования бюджетных средств, связанных с социальной реабилитацией, предоставлением медицинских и социальных услуг и выплатой государственных стипендий имени Левка Лукьяненко отмеченной категории лиц», — говорится в сообщении.

Законом изменяется название бюджетной программы, предусмотренной Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, на новую редакцию: «Меры по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти РФ на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также поддержке отмеченных лиц и членов их семей, в том числе возмещение потерь, связанных с их посещением, предоставление таким лицам и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплату государственных стипендий им.Л.Лукьяненко».

По материалам УБР
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