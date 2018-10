«ИНТЕРГАЛ-БУД» получил международное признание сразу с тремя своими проектами

Ведущий застройщик Украины выиграл три награды в престижном международном конкурсе – European Property Awards 2018.

В этом году организаторы пригласили строительную компанию «Интергал-Буд» принять участие в European Property Awards 2018, которая проходит ежегодно в Лондоне. Она является частью Международной Премии, которая работает уже более 20 лет. В рамках конкурса жюри выбирает не более 5 компаний в одну категорию и награждает лучших из лучших специалистов в сфере недвижимости: архитекторов, дизайнеров интерьера, риэлторов и девелоперов всего мира.

Как результат, компания «Интергал-Буд» победила в категориях:

• Mixed-use Architecture for Ukraine с проектом «INTERGAL CITY»;

• Residential High-rise Development for Ukraine с жилым комплексом комфорт-класса «Малахит»;

• Residential Development for Ukraine – ЖК «Озерный гай Гатное».

Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY»

Уникальный город будущего – новейший комплекс бизнес-класса «INTERGAL CITY» расположен в самом сердце столицы, на Печерске, на ул. Старонаводницкой.

БЖК «INTERGAL CITY» органично сочетает все сферы современной жизни: жилой комплекс, торгово-развлекательный центр и бизнес-центр. Главное предпочтение комплекса – уникальная архитектура с многоуровневыми террасами для жителей, посетителей и работников офисных помещений.

Футуристическая элегантность позволит разместить в его башнях элитные жилые апартаменты и пентхаусы. Из них откроются панорамные виды на центральную часть города, Киево-Печерскую Лавру, зеленые склоны и Днепр.

В комплексе расположится современный бизнес-центр с открытыми террасами и зонами отдыха под открытым небом. Торгово-развлекательный центр, галерея бутиков, роскошный SPA-центр с бассейном, фитнес-центр с тренировочными и гимнастическими залами, кафе и рестораны, школа, детский сад, студия развития детей, танцевальная школа, коворкинг, супермаркет, конференц холл, кинотеатр – к услугам жителей комплекса будут все возможности современного стиля жизни.

Здесь разместится просторный подземный паркинг, а также гостевая парковка открытого типа для жителей и владельцев коммерческой недвижимости.

Главным украшением комплекса станет масштабное публичное пространство на уровне 6 метров над землей с видами на колокольни Киево-Печерской Лавры и монумент «Родина-Мать», который будет создан для всех киевлян. «Изюминкой» исключительно для будущих жителей «INTERGAL CITY» будет смотровая площадка в одной из секций комплекса, с которой открываются головокружительные виды на город.

У жителей комплекса «INTERGAL CITY» будет уникальная возможность жить с комфортом, работать, развлекаться и получать полный комплекс необходимых услуг не выходя из дома.

Жилой комплекс «Малахит»

Современный жилой комплекс расположен почти в самом центре Киева и одновременно достаточно далеко от шумных трасс. Он полностью соответствует современным европейским требованиям и имеет все необходимое для комфортного проживания современных деловых людей.

Комплекс имеет закрытую территорию с постоянным видеонаблюдением и охраной. Будет построено детский сад и уже строится подземный паркинг. На территории будет создана современная променад аллея с каскадными фонтанами, ландшафтным дизайном, уютными зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. Изюминка комплекса – лаунж-зона на крыше дома №3, где организована зона барбекю, детская площадка со специальным безопасным покрытием и кинотеатр под открытым небом.

Жилой комплекс «Озерный гай Гатное»

Один из самых масштабных проектов компании «Интергал-Буд» в пригороде столицы. На территории, площадью более 48 га, запланировано возведение около 47 домов общей жилой площадью около 500 тыс кв. м. Комплексная застройка по принципу “город в городе” предусматривает, кроме жилья, два детских сада с классами начальной школы, оздоровительный центр с бассейном, клинику, ресторан с террасой, паркинг, собственное пожарное депо, детские и спортивные площадки, парк и зону отдыха с пляжем и оборудованной набережной.

Впервые жилой комплекс имеет собственные озера, на которых живут лебеди, и комфортные пляжи с шезлонгами. Территория жилого комплекса продумана до мелочей и будет иметь полноценную собственную инфраструктуру на закрытой безопасной территории.

Профессиональное жюри особенно отметило архитектуру, комплексный подход к инфраструктуре и продуманность жилых объектов застройщика.

Насыщенный и продуктивный год принес «Интергал-Буд» отличные результаты. Лидерство на украинском рынке недвижимости и получения наград в рамках международных премий вдохновляет команду девелопера к профессиональним свершениям и стремлениям быть более эффективными и динамичными в своей деятельности, строить комфортные дома для десятков тысяч семей, которые станут украшением многих городов нашей страны.

За 15 лет деятельности компания «Интергал-Буд» успешно реализовала более 70 проектов, создала десятки объектов социальной инфраструктуры: детские сады, поликлиники, стадионы, универсальные спортивные и безопасные детские площадки, скверы и парки, прогулочные зоны, магазины и торговые центры, паркинги и т. п. Сегодня «Интергал-Буд» возводит одновременно более 900 тыс. квадратных метров недвижимости и имеет в проектном портфеле почти 3.8 млн. кв. м.

Только за текущий год усилиями «Интергал-Буд» построено 504 тыс. квадратных метров.

Основными преимуществами отличающие компанию от других застройщиков на рынке недвижимости Украины является современный европейский подход к строительству жилых проектов – низкая плотность застройки, обеспечение комплексов всей необходимой инфраструктурой, большое внимание к организации зон отдыха и придомовой территории, стильные фасадные решения и дизайн входных групп, уникальная опция «ремонт под ключ» от застройщика, гарантии качества материалов и работ, высокая социальная ответственность.

В планах компании в ближайшее время стартовать с продажами квартир в 7 новых столичных жилых комплексах. Акценты будут смещены из проектов комфорт-класса на более высокий уровень, в бизнес-сегмент. «Интергал-Буд» планирует уделить максимальное внимание оригинальным концепциям и инфраструктурному заполнению новых жилых комплексов, которые будут представлены уже в 2018 году.

Стратегическими приоритетами компании по-прежнему остаются непрерывное развитие и лидерские позиции на рынке недвижимости, оригинальные современные проекты и высокое качество строительства.