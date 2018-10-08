Максим Пархоменко: цены на нефть. Доживем до 100?

Как прогнозируют некоторые специалисты, впервые с 2014 года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. В этой колонке постараемся проанализировать, насколько реально такое явление в ближайшей перспективе?

За последние 3 месяца котировки нефти выросли в среднем на 15%. Произошло это на фоне возросших рисков санкций в отношении Ирана и опасений по поводу того, что ОПЕК вместе с коллегами не сможет компенсировать возросший дефицит на рынке при снижении иранского экспорта.

В то же время в начале месяца наследный саудовский принц Мохаммед Бин Салман заявил, что страна сможет компенсировать объемы Ирана и увеличить добычу с 10,7 млн баррелей до 12 млн.

Таким образом, данная новость несколько охладила пыл быков по нефти и остановила рост цен на нефть.

Еще в начале года многие финансовые институты, начиная от МВФ и заканчивая разными банками, прогнозировали рост цен на нефть в среднем до значений на уровне в 66 долларов за баррель.

В целом это вполне реальная цена, но администрация США, в частности Трамп, ввела санкции против Ирана, перевернув рынок нефти с ног на голову, что и привело к росту цен.

Уже вполне реальной по достижению кажется отметка в 100 долларов за баррель, что в начале года казалось нереальным. И данные прогнозы не беспочвенны.

По данным аналитической компании FGE, если ОПЕК и Россия откроют вентили на полную, могут увеличить объемы добычи нефти до 1,2 млн баррелей нефти в день. Это будет предел их возможностей.

В случае любого сбоя объем поставок будет сокращен, что приведет к резкому росту цен.

Для стабилизации цен и снижения рисков дефицита нефти рынку необходимо дополнительно порядка 2 млн тонн, на которые пока выйти не могут.

Таким образом, Трамп своими действиями пока активно «толкает» цены на нефть вверх. Остановить их может закрытие глаз на поставки нефти в Китай и Индию, что может позволить удовлетворить спрос данных стран.

Иранские санкции вступят в силу уже в ноябре, и только тогда мы сможем реально оценить снижение экспорта.

И если раньше данный объем могли компенсировать сланцевики или другие страны, то на данный момент объем их добычи сократился в разы. К примеру, в Венесуэле экономика, как и добыча нефти, продолжает пикировать вниз, что привело к снижению добычи на 1 млн баррелей в день за последние 2 года.

Таким образом, помимо картеля ОПЕК и России от повышения цен выиграют многие нефтедобытчики. Это позволит данным странам сформировать достаточно хороший профицит баланса текущих операций.

Проигравших в этой истории искать не стоит, ведь само потребление нефти уже в 2020 году начнет крайне сильно сокращаться со стороны ее основных импортеров Индии и Китая. Но до этого 2019 года спрос будет продолжать расти.

Так, по данным IEA, на фоне роста экономики США на 3.9%, растет и спрос на нефтепродукты. Рост спроса на бензин сдерживается ростом цен на него.

Несмотря на то, что Китай и Индия являются странами с самыми высокими темпами роста спроса на нефть, а их экономика продолжает хорошо развиваться, торговые войны и снижение курсов этих валют могут снизить спрос на нефтепродукты.

В ближайшее время пока не стоит ожидать падения цены на нефть. В свою очередь, в наших реалиях цены на бензин продолжат свой рост до отметки в 35 гривен за литр. Это будет разгонять инфляцию к более высоким значениям.

Таким образом, при текущих темпах роста нефти до конца года, мы можем увидеть бензин со средней ценой в 35-36 гривен за литр.

При этом автогаз как побочный продукт нефтепереработки вырастет до 17-18 гривен за литр, при условии, что гривна удержится на текущих уровнях.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари