Общий фонд госбюджета с начала года недополучил 93,6 миллиарда

Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала 2018 года растет и по итогам трех кварталов 2018 года составляет 93,6 млрд гривен.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время выступления на заседании Счетной палаты.

“По данным оперативной информации Государственной казначейской службы Украины, поступления общего фонда государственного бюджета меньше плана на отчетный период на 93,6 млрд грн, или 11,1%”, – отметил Валерий Пацкан.

При этом план доходов общего фонда в январе-сентябре этого года не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%.

Поступления от заимствований за этот период составляли 135,6 млрд грн, что меньше плана отчетного периода на 66,5 млрд грн, или 32,9%. Эти поступления получены в первую очередь от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время, при запланированном еще на первый квартал этого года привлечении средств из внешних источников в сумме 56 млрд грн, только в августе от размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа получены 19,4 млрд грн, или только 21,5% плана отчетного периода.

“Кроме того, провалено выполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества. При плане 10,7 млрд грн получены только 77,3 млн грн, или 0,7% плана”, – подчеркнул Пацкан.