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На Францию подали в суд за ядерные испытания в Полинезии

На Францию подали в суд за ядерные испытания в Полинезии

В Международный уголовный суд в Гааге подали иск против Франции из-за последствий ядерных испытаний в Полинезии в 1966-1996 годах.
Об этом сообщает RNZ.

“Бывший президент Французской Полинезии Оскар Темару рассказал комитета ООН по вопросам деколонизации в Нью-Йорке о жалобе на Францию относительно преступлений против человечества, которую он подал неделю назад”, – пишет издание.

Темару сказал, что жалоба касается всех живых французских президентов с начала испытаний оружия в 1966 году.

Вопреки французским заявлениям, что Французская Полинезия согласилась на испытания, Темару заявляет, что они были проведены под угрозой введения военного правительства.

По словам бывшего президента, с 2013 года с Францией пытались вести диалог под эгидой Организации Объединенных Наций, но Франция проигнорировала все призывы к обсуждению.

В период с 1960 по 1996 год Франция провела 210 ядерных испытаний, общей мощностью около 13 мегатонн, из них 17 в пустыне Сахара на территории Алжира, 46 атмосферных и 147 наземных и подземных во Французской Полинезии .

По материалам УКРИНФОРМ
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