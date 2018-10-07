Межбанк: падение доллара остановило вмешательство в торги регулятора

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,030/28,055 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, где углубилась «монетарная жесткость». Об этом дали понять обвалившиеся с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева немного понизились, обосновавшись на уровне 28,01/28,04 UAH/USD. «Похоже, нынче вверх снова не пойдем, не хватает гривни», – заметил наш консультант.

После того, как котировки доллара на межбанке провалились к 27,98/27,99 UAH/USD, на рынке появился регулятор, выкупавший СКВ с платформы Matching по 27,99 UAH/USD, курс доллара к 10.46 восстановился до 27,99/28,01 UAH/USD.

Присутствие на межбанке регулятора, порциями выкупающего долларовую ликвидность, удерживало курс доллара на отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 11.10 Киева.

Дополуденная динамичная коррекция курса безналичного «американца» на межбанке, остановленная вмешательством гривневых интервенций НБУ, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,03 / 28,05

евро – 32,08 / 32,11

российский рубль – 0,419/ 0, 4120

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