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Эксперт развенчал 5 распространенных мифов о субсидиях

Эксперт развенчал 5 распространенных мифов о субсидиях

После введения новых правил оформления субсидий появился ряд мифов о получении государственной помощи на оплату услуг ЖКХ.

Наши корреспонденты вышли на улицы столицы, собрали пять наиболее распространенных мифов и попросили эксперта, и.о. директора “Киевоблгазсбыта” Дениса Смолякова подтвердить или опровергнуть их.

Миф 1. При оформлении наследства, продаже дома или квартиры заставят вернуть субсидию

“Это неправда. Субсидия выдается на безвозвратной основе. Поэтому при продаже квартиры просто остановится начисление субсидии”.

Миф 2. Если не использовать коммунальные услуги, на которые предоставляется субсидия, на следующий год субсидию не дадут

“Наоборот, экономия электроэнергии и газа приведет к экономии средств государства. Государство даже вернет деньги. Экономить газ и электричество – это выгодно”.

Миф 3. Субсидии лишатся семьи, у которых есть депозиты

“Могут учитываться проценты, полученные по депозиту, а сам депозит как таковой учитываться при выдаче субсидии не будет”.

Миф 4. Если у кого-то из членов семьи есть земельный пай, семья уже не может рассчитывать на субсидию

“Если пай не сдается в аренду, используется только для собственных нужд или, что еще чаще бывает, вообще не используется, то никаких последствий для выдачи субсидий просто нет”.

Миф 5. Если в квартире сделан хороший ремонт, субсидию заберут

“На выдачу субсидии влияют доходы, полученные семьей за предыдущий год. Ремонт никакого отношения к этому не имеет. Мало ли, вдруг этот ремонт делался своими руками или вообще еще родителями. Есть только ограничения на приобретение новых авто, то есть авто, которым до пяти лет. Это, действительно, может влиять на выдачу субсидий”.

По материалам Сегодня
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