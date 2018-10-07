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В Украине построят первую электростанцию в комплексе с экофермой

В Украине построят первую электростанцию в комплексе с экофермой

Возле села Большие Низгорцы (Бердичевского района Житомирской области) строится солнечная электростанция мощностью 15 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Ганская СЭС будет занимать территорию площадью 30 га и будет работать в комплексе с экофермой. Инвестиционный проект реализует компания Better Energy LLC.

Как отметил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич, это первая в Украине солнечная электростанция, которая будет работать в комплексе с экофермой. Хозяйство будет разводить овец и перепелов. Благодаря экоферме, территорию электростанции не будут обрабатывать пестицидами.

Общая сумма инвестиций в «солнечный» проект достигнет 17 млн евро. Солнечную станцию планируют ввести в эксплуатацию в начале ноября.

Подобные промышленные солнечные электростанции планируют запустить в Лугинском, Любарском, Коростенском и Хорошевском районах Житомирской области.

По материалам УБР
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