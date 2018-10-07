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"Укрзализныця" разрабатывает систему, которая поможет справиться с нехваткой билетов

"Укрзализныця" разрабатывает систему, которая поможет справиться с нехваткой билетов

В “Укрзализныце” разрабатывают систему, в которой пассажиры смогут следить за появлением билетов на поезда, которые раньше были раскуплены или забронированы.

Об этом сообщил начальник отдела пассажирских перевозок дальнего следования “Укрзализныци” Александр Красноштан.

Клиент сможет зарегистрироваться в списке ожидания и выбрать нужный поезд. Если в продаже появится свободный билет, пассажиру в эту систему поступит соответствующее уведомление.

“Когда появится свободный билет (кто-то передумал ехать и сдал свой билет), то он не попадет в общую систему продаж, а сначала проходит через “решето” списка. Если билет “не нашел” своего покупателя в списке ожидания, то он пойдет в общую продажу”, – рассказал Красноштан.

Когда система начнет работу, пока неизвестно.

По материалам Дело
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