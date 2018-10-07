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«Нова Пошта» поменяла правила для почтовых отправлений для юрлиц

«Нова Пошта» поменяла правила для почтовых отправлений для юрлиц

В компании «Нова Пошта» поменяли правила для почтовых отправлений на юридические лица. Теперь, чтобы человек (физлицо или юрлицо) мог отправить посылку компании (юрлицу), нужно, чтобы у компании был заключен договор с «Нова пошта». Изменение заметили пользователи в социальных сетях.

В компании объяснили, что эти изменения связаны со случаями, когда сами отправители путались в адресах и названиях юрлиц, из-за этого посылки могли не доходить до адресата.

«Нередко случалось, что клиенты не знали точные реквизиты компании-получателя, и это приводило к тому, что у одного юрлица было до 40 вариантов названия, реквизитов, адреса и т.д. И это приводило к проблемам – или отправление шло на некорректный адрес, либо не тому адресату, либо компания получала счет за отправление, которого не заказывала. Чтобы уберечь наших клиентов – и физических, и юридических лиц, мы внедрили правило, которое позволило унифицировать компании-получатели», – сообщили в «Нова пошта».

В компании также отметили, что если у юрлица, которому нужно отправить посылку, нет договора с “Нова пошта”, отправитель может послать ее физлицу-представителю компании.

По материалам ain.ua
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