Минфин получил сводные бюджетные предложения к проекту Бюджета-2019

Министерство финансов Украины получило сводные бюджетные предложения к проекту Государственного бюджета на 2019 год и теперь будет готовить заключения к рассмотрению проекта на заседании профильного комитета в Верховной Раде.

Об этом сообщила в.о. министра финансов Оксана Маркарова.

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“Минфин сегодня получил сводные бюджетные предложения к проекту государственного бюджета на 2019 год”, – сообщила Маркарова в Facebook поздно вечером 9 октября.

С ее слов, общее количество предложений – 2171 на 578 страницах.

“Так что теперь я с временной разницей в 5 часов в Индонезии синхронизирована с моей командой в Минфине – читать, оценивать и писать выводы будем все дни и ночи, оставшиеся до рассмотрения на комитете”, – сообщила Маркарова.