В Евросоюзе решили к 2020 году массово перейти на электробусы

До 2020 года большинство автобусов в Европе не будут производить выбросы. Их переведут на электробусы. Об этом на Международном саммите мэров сообщил глава подразделения продаж и планирования концерна Daimler Buses Томас Тонгер.

“До 2020 года многие европейские города перейдут на электробусы. Среди них большие европейские столицы — Париж и Лондон”, — сообщил он.

Также до 2025-2030 года на электробусы перейдут целые страны. Например, Франция и Финляндия перейдут на электробусы к 2025 году, Норвегия — к 2030 году.

Также до 2020 года согласились уменьшить выбросы Италия, Испания, Германия и Польша. Например, Польша до 2020 года согласилась уменьшить выбросы на 30%.