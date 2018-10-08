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Уровень Мирового океана может вырасти на 15 метров

Уровень Мирового океана может вырасти на 15 метров

Уровень Мирового океана может подняться на 2,4 м к 2100 году и на 15 м к 2300 году, если выбросы парниковых газов в атмосферу останутся на том же стабильно высоком уровне.

Об этом говорится в исследовании климатологов из университета Рутгерса, которое приводит «EurekAlert!».

Рост уровня Мирового океана грозит затоплением островным государствам и прибрежным территориям. Сейчас, по данным ученых, в зоне риска находятся 11% из 7,6 млрд людей, живущих в мире. Все они проживают на высоте менее 10 м над уровнем моря.

Исследователи составили климатическую модель на основе наблюдений за влиянием объема выбросов парниковых газов на повышение уровня мирового океана в Атлантик-Сити, Нью-Джерси и в Сингапуре. В случае, если объем выбросов парниковых газов в ближайшее время не сократится, таяние льдов на полюсах приведет к наводнениям и затоплению целых городов, предупреждают ученые.

С 1993 года уровень Мирового океана вырос на 77,1 мм, или на 3,1 мм в год. Причиной стало глобальное повышение температуры, которое привело к таянию ледников в Гренландии и Антарктике.

Недавно стало известно, что самый толстый лед в Арктике начал разрушаться из-за скачков температуры, открывая воды на севере Гренландии. Раньше в этом регионе был толстый лед даже летом. Основной причиной климатологи называют резкие скачки температур в Северном полушарии. Море у северного побережья Гренландии было всегда замерзшим, его называли «последним ледяным районом», который сможет остановить глобальное потепление. Но в 2018 году разрушение ледяного покрова произошло уже два раза.

Ученые считают, что с 2030 по 2050 годы во время летнего периода лед в Северном Ледовитом океане начнет полностью исчезать.

По материалам hightech.fm
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