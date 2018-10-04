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В 2019 году Украина импортирует 3,8 млн тонн угля из России - Минэнергоугля

В 2019 году Украина импортирует 3,8 млн тонн угля из России - Минэнергоугля

В следующем году Украина завезет из РФ 3,8 млн тонн угля. В 2018 году в нашу страну собираются завезти 5,668 млн тонн (на 11,3% больше, чем в прошлом году).

Из Российской Федерации планируют импортировать 72% всего антрацита – 3,815 млн тонн, из США – 418 тыс. т. Такую информацию Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовало в структуре топлива ТЭС и ТЭЦ на 2019 год.

Всего в 2019 году на теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) поставят 28,159 млн т угля. Из них – 5,269 млн т антрацита, а газового угля – 22,89 млн т. Основные источники по антрациту – Россия (72% – 3,815 млн т) и США (418 тыс. т). В отличие от предыдущих лет в 2019 году не планируют импортировать уголь из ЮАР.

Напомним, что в 2018 году в Украину планируют импортировать 5,668 млн тонн (на 11,3% больше, чем в прошлом году). Ожидается, что 87% будет импортировано из России – 4,881 млн т, из США – 664 тыс. т, а из ЮАР – 123 тыс. тонн.

По материалам znaj.ua
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