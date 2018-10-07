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ЕС утвердил новый план по защите интеллектуальной собственности

ЕС утвердил новый план по защите интеллектуальной собственности

Совет ЕС одобрил новый план таможенного сотрудничества по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Рады.

“Он обеспечит эффективное соблюдение прав интеллектуальной собственности, поможет в борьбе с торговлей товарами, которые нарушают права интеллектуальной собственности на протяжении всей международной цепочки поставок и усиливает сотрудничество в этой сфере с соответствующими правоохранительными органами”, – говорится в сообщении.

Рада поручила Еврокомиссии разработать к весне 2019 года “дорожную карту” по реализации нового плана и отслеживать эту реализацию, представляя ежегодные отчеты.

Новый план действий будет охватывать 2018-2022 годы.

По материалам Економічна Правда
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