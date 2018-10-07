Итальянцы планируют построить мусороперерабатывающий завод на Волыни

Более полугода продолжаются консультации с итальянской фирмой Ompeco. Эта компания заинтересована в строительстве мусороперерабатывающего завода на Волыни.

Об этом в Facebook написала председатель Княгиновской ОТО Елена Твердохлеб.

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Женщина возглавляет ОТО, на территории которой находится городская свалка Луцка.

“Единственным действенным способом побороть проблему свалки может быть только строительство современного мусороперерабатывающего завода на основе европейских технологий. Специалистов в Украине практически нет. Именно поэтому наша община становится инициатором рассмотрения этой проблемы на уровне области”, – отметила она.

Сейчас руководство ОТО ищет технологию и инвестора, которые могли бы помочь решить в Украине проблему мусора.

“Уже более полугода проходят встречи с представителями итальянской фирмы Ompeco, которая занимается строительством мусороперерабатывающих заводов в Европе и Канаде, технология которых построена на методе тления отходов и производства тепловой энергии. Мы полностью отвергли технологию сжигания, именно потому, что она несет угрозу как экологии, так и человеку”, – добавила Твердохлеб.

По результатам встречи изобретателя технологии Альберто Зухели и председателя ОГА Александра Савченко будет создана рабочая группа на уровне области для начала подготовки технического обоснования, а позже и проектирования завода.