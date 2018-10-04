Компания Ахметова хочет от Киева 900 млн грн за модернизацию теплосетей

После расторжения соглашения между КГГА и “Киевэнерго” об аренде теплосетей компания Рината Ахметова претендует на компенсацию потраченных средств на модернизацию сетей – 800-900 млн грн.

Об этом свидетельствует расследование программы “Наши деньги с Денисом Бігусом”.

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Как напоминают авторы программы, теплоэнергетический комплекс, который состоит из ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и еще около 100 тысяч объектов, 17 лет находился под управлением “Киевэнерго”. Решение расторгнуть договор с “Киевэнерго” и вернуть тепловой комплекс громаде городская власть приняла в июне 2017 года. Для управления имуществом создали коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго”.

Обязательства давать горячую воду и отопление перешло новому КП. Но в НАК “Нафтогаз Украины” отказались подписывать договоры на поставку газа с вновь созданным коммунальным предприятием из-за нерешенного вопроса долговых обязательств “Киевэнерго” на сумму около 4,8 млрд грн.

Часть суммы – это долг самих киевлян за услуги “Киевэнерго”, еще часть – это разница в тарифах, и около 1,2 млрд – пени и штрафы, которые насчитал НАК “Нафтогаз украины” за несвоевременные выплаты, отмечается в сюжете.

Кроме того, в соглашении расторжения договора КГГА с компанией “Киевэнерго” прописали возмещение компании Рината Ахметова денег за модернизацию сетей, которая проводилась за счет компании. Но четкой суммы, которую должны компенсировать “Киевэнерго”, в КГГА до сих пор не посчитали.

Зато “Киевэнерго” уже обращалась к КГГА о возмещении, речь идет о 800-900 млн грн. Это та часть, которую считает “Киевэнерго”, город должен компенсировать за проведенные работы по модернизации, так называемые неотъемлемые улучшения, отмечается в материале.