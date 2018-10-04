"Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго"

НАК “Нафтогаз Украина” подписал мировое соглашение с “Киевтеплоэнерго” относительно долговых обязательств “Киевэнерго”.

Об этом говорится в сообщении “Нафтогаза” в Twitter.

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Как отмечается, соглашение относительно долга “Киевэнерго” было подписано сегодня, 9 октября, а уже завтра, 10 октября, его должен утвердить суд. После этого, как прогнозируют в “Нафтогазе”, через неделю в Киеве может быть возобновлено горячее водоснабжение.

“Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому “Киевтеплоэнерго” признает, что является правопреемником по долговым обязательствам “Киевэнерго”. Завтра Хозяйственный суд г. Киева должен утвердить мировое соглашение”, – говорится в сообщении.